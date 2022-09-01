News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-01 13:29:59 -0500') }} football Edit

Marshall legacy Swafford: 'I want to be an impact player' at Marshall

Layne Swafford becomes the 10th football commit in Marshall's 2023 football recruiting class. He joins his cousin, Tony Martin, in the class. They, along with Jaden Yates, are all Marshall legacy recruits.
Layne Swafford becomes the 10th football commit in Marshall's 2023 football recruiting class. He joins his cousin, Tony Martin, in the class. They, along with Jaden Yates, are all Marshall legacy recruits.
Zac Arrowood • HerdNation
Staff Writer
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}