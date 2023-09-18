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VIDEO: Charles Huff SBC Teleconference 9-18-2023

Luke Matheson • HerdNation
Managing Editor
@lukematheson

Marshall head football coach Charles Huff previews Saturday's match up against Virginia Tech and more.

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