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VIDEO: Charles Huff SBC Media Teleconference 9-4-2023

Luke Matheson • HerdNation
Managing Editor
@lukematheson

Marshall head football coach Charles Huff spoke with the media Monday morning in the weekly Sun Belt Conference Teleconference to discuss Saturday's win over Albany and to look forward to this week's game against ECU.

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