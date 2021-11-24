 Marshall jumps in on Florida passer
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Marshall jumps in on Florida passer

This junior QB out of Florida now carries an offer from Marshall
This junior QB out of Florida now carries an offer from Marshall (Nick Lucero/Rivals.com)
Chris Clark • HerdNation
Staff
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