News More News
{{ timeAgo('2023-01-05 02:38:09 -0600') }} football Edit

Marshall guard Taevion Kinsey highlights (App State, James Madison)

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Marshall's Taevion Kinsey paces the Thundering Herd with 20.5 points, 5.6 assists and 2.1 steals per game while shooting 54.5 percent from the field. He's already posted eight 20-point contests this season alone.

Kinsey has scored 2,242 points for his Marshall career. Highlights of Kinsey's performances this past weekend in the attached video!


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}