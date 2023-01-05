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Marshall guard Andy Taylor highlights (App State, James Madison)

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Highlights of Marshall's second-leading scorer, Andy Taylor, against App State and James Madison!


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