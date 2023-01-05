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{{ timeAgo('2023-01-05 02:34:13 -0600') }} basketball Edit

Marshall forward Obi Anochili-Killen highlights (App State, James Madison)

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Marshall forward Obi Anochili-Killen had no problem finishing above the rim over the past weekend.

Highlights from the junior in Sun Belt Conference contests against Appalachian State and James Madison!


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