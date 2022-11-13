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Marshall 28, Appalachian State 21 (HerdNation Video Highlights)

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Cam Fancher threw for 228 yards and two touchdowns (one each to Jayden Harrison and Corey Gammage), Charles Montgomery added in 109 yards receiving himself and Shadeed Ahmed blocked a punt that led to a Danisus Miller touchdown in Marshall's 28-21 victory over Appalachian State Saturday evening.

With the win, Marshall improved to 6-4 overall and 3-3 in Sun Belt Conference play, while Appalachian State fell to 5-5 and 2-4 in SBC action with the setback.

Highlights of Marshall's effort in the video!


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