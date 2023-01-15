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HerdNation Video Highlights: Marshall 73, Old Dominion 65

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Highlights of Marshall's 73-65 victory over Old Dominion above!

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