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HerdNation Video Highlights: Marshall 28, Georgia State 23

Kevin Colley • HerdNation
Managing Editor

Check out HerdNation's video highlights from Marshall's 28-23 victory over Georgia State at the above link!


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